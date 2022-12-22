“Президент Зеленський, ви чітко дали знати, що ви хочете миру, але Путін не готовий шукати миру".

Президент Росії Володимир Путін не має наміру завершити війну.

Про заявив президент США Джо Байден на спільній пресконфереції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

“Президент Зеленський, ви чітко дали знати, що ви хочете миру, але Путін не готовий шукати миру. Ви хочете справедливого миру. Ми також знаємо, що Путін не має наміру зупинити цю жахливу війну”, –сказав він.

Фото: EPA/UPG

Байден запевнив, що Сполучені Штати будуть підтримувати хоробрий народ України у продовженні боротьби проти агресії Росії стільки, скільки це буде потрібно.

“Наразі ми маємо підтримку обох партій у Конгресі США. Я чекаю на підпис законопроєкту, де закріплена додаткова підтримка України на 45 млрд доларів. А також на ще один законопроєкт, який дозволить міністерству оборони США зручніше і легше надавати критичні види озброєнь для України”, – сказав Байден.

Президент CША додав, що ніколи не бачив, аби НАТО та інші так об’єдналися з якогось іншого питання.

“Ми всі об’єднані, всі європейські партнери це повністю розуміють. Ми не бачили з Другої світової війни такого вторгення і ми не бачимо, що Росія мінятиме свої плани”, – зазначив він.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Володимир Зеленський сподівається на те, що Конгрес США ухвалить пакет фінансової підтримки для України обсягом майже 45 млрд доларів.