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Росіяни хочуть вивезти 2 тис. українських дітей до РФ, - Федоров

Федоров закликав батьків не віддавати своїх дітей окупантам.

Росіяни хочуть вивезти 2 тис. українських дітей до РФ, - Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

Росіяни намагаються зібрати від 1,5 до 2 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх до Росії нібито на новорічні "ялинки".

Про це в ефірі національного телемарафону сказав мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна.

За словами Федорова, росіяни прикриваються пропагандою - дітей нібито відвезуть до Москви на новорічні свята. При цьому він нагадав випадки, коли у вересні дітей з Енергодара, Кам'янки-Дніпровської та інших захоплених територій Запорізької області забирали до Криму та Росії спочатку на тиждень. Згодом затримали їх нібито на відпочинку на два місяці.

Федоров закликав усіх батьків, які залишаються в окупації, не віддавати своїх дітей окупантам.

"Ворог не раз показував, що вони потрібні Росії або для пропаганди, або в якості "живого щита". Тому невідомо, чи повернуться діти додому", - заявив він.

Нагадаємо, що Україна повернула ще трьох дітей, яких було незаконно вивезено до дитячого табору “Ведмедик” у Росії. 

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