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Грузія передає Україні 25 генераторів

Ці генератори можна використовувати для безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей.

Грузія передає Україні 25 генераторів
Фото: Посольство України у Грузії

Грузія відправила Україні 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кіловат загальною вартістю понад 560 тисяч доларів.

Про це повідомило посольство України в Грузії.

Генератори, які передає Грузія, – промислового призначення. Їх можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, насосних агрегатів для постачання питної води та інших життєво важливих об'єктів.

На церемонії завантаження генераторів були присутні тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов та заступник міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе. 

Раніше повідомлялося, що уряд Грузії виділив на придбання генераторів для України 1,5 мільйона ларі (близько 562 тис. доларів).

За даними уряду Грузії, на 1 грудня країна витратила до 12 млн доларів для гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, 26 тис. громадян України, які зараз проживають на території Грузії, отримують відповідну фінансову допомогу, а також підтримку у сфері медицини та освіти.

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