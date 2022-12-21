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Росія зараз не тримає у Чорному морі носіїв "Калібрів"

В Азовському морі ворог утримує до двох кораблів.

Росія зараз не тримає у Чорному морі носіїв "Калібрів"
Фото: bulgarianmilitary.com

Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі до 10 своїх кораблів, серед них немає носіїв крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів; у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що зранку 17 грудня російські окупанти обстріляли ракетами Одеську область. За інформацією військових, рашисти випустили дві ракети типу "Онікс" із берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму.

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