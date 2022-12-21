Сербія ділитиметься з Україною досвідом щодо розслідування воєнних злочинів.

Про це повідомили в пресслужбі Офісі Генерального прокурора за підсумками зустрічі заступника керівника ОГП Олексія Симоненка з представниками Сербії.

Серед них - депутат Народної Скупщини Республіки Сербія Александар Оленік та депутат парламенту автономного краю Воєводина, голова комітету з питань європейської інтеграції та міжрегіонального співробітництва Ненад Чанак.

Під час зустрічі йшлося про шляхи можливої співпраці обох держав щодо розслідування воєнних злочинів та притягнення до відповідальності винних.

Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

Також співрозмовники домовилися про обмін досвідом, аналітичними матеріалами та прикладами воєнних злочинів.

Нагадаємо, МЗС України закликало міжнародну спільноту підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Президент Латвії Егілс Левітс наголосив, що спецтрибунал має розглянути скоєні Росією воєнні злочини навіть заочно.