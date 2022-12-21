США надають Україні $1,85 млрд військової допомоги

Йдеться про озброєння, воєнні послуги та освіту для бійців ЗСУ.

Джо Байден на саміті G-20 в Індонезії

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні $1 мільярд військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден делегував державному секретарю США Ентоні Блінкену повноваження передати згадану суму військової допомоги Україні «на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку для українських військових».

Також держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової допомоги у розмірі $850 млн. Додатковий пакет також міститиме зенітно-ракетний комплекс Patriot.

"Сьогоднішня допомога вперше включає систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані системи протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона, оскільки вирішив, що війна в Україні вступила в новий етап.

Також Байден вдень 21 грудня повідомив, що радий вітати українського колегу Володимира Зеленського, який здійснює візит до Вашингтона.

Також Білий дім підтвердив надання Україні системи ППО Patriot.