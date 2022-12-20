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Україна повернула трьох незаконно вивезених до Росії дітей

Наразі з України росіянами депортовано 13 613 дітей.

Україна повернула трьох незаконно вивезених до Росії дітей
Фото: Дмитро Лубінець

Україна повернула ще трьох дітей, яких було незаконно вивезено до дитячого табору “Ведмедик” у Росії. 

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Він зазначив, що у серпні, під час тимчасової окупації Харківської області, дітей розлучили з батьками та під приводом “оздоровлення” вивезли у м. Геленджик в РФ. 

Батькам дітей прийшлось їхати за своїми дітьми до РФ через треті країни за допомогою благодійного фонду “Карітас України”. 

Дмитро Лубінець нагадав, що наразі з України росіянами депортовано 13 613 дітей. 

Раніше повідомлялось, що в Україну вдалося повернути неповнолітнього хлопця, якого загарбники вивезли з Донецької області до Росії.

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