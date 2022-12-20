Україна повернула трьох незаконно вивезених до Росії дітей

Україна повернула ще трьох дітей, яких було незаконно вивезено до дитячого табору “Ведмедик” у Росії.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що у серпні, під час тимчасової окупації Харківської області, дітей розлучили з батьками та під приводом “оздоровлення” вивезли у м. Геленджик в РФ.

Батькам дітей прийшлось їхати за своїми дітьми до РФ через треті країни за допомогою благодійного фонду “Карітас України”.

Дмитро Лубінець нагадав, що наразі з України росіянами депортовано 13 613 дітей.

Раніше повідомлялось, що в Україну вдалося повернути неповнолітнього хлопця, якого загарбники вивезли з Донецької області до Росії.