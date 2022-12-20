Після захоплення росіянами рідного населеного пункту, його, як і багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а згодом до Росії.

В Україну вдалося повернути неповнолітнього хлопця, якого загарбники вивезли з Донецької області до Росії.

Про це повідомив у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“До Дня святого Миколая трапляються дива. От сьогодні таке диво трапилося і в 16-річного Сергія, який майже через 8 місяців повернувся в Україну після того, як його вивезли в Російську Федерацію”, - написав він.

За словами Лубінця, хлопець жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру, а нині - ще й небайдужих співвітчизників, які готові йому допомагати.

Після захоплення росіянами рідного населеного пункту, його, як і багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а згодом до Росії. Лубінець розповів, що дитячий омбудсман росіян Марія Львова-Бєлова, яка приїжджала для "милого спілкування" з дітьми на камеру пропагандистських ЗМІ, вирішила долю Сергія та інших вивезених українських дітей – всиновлення в російську сім’ю.

Родина, в якій довелося бути хлопцю, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. З новою "сім’єю" Сергій не розмовляв. На щастя, ставлення в тій родині до нього було не жорстоким, однак увесь час його не покидала думка про те, що він має повернутися на Батьківщину.

Допомогу хлопець знайшов в інтернеті, розповів омбудсман. Сергій надіслав в одному з чат-ботів повідомлення, що хоче повернутися в Україну - й отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть.

“Вчора його зустріли на кордоні з Україною й він щасливий, що нарешті вдома“, - додав Лубінець.

Він запевнив, що Офіс Уповноваженого подбає, аби хлопець отримав належну психологічну допомогу та офіційного опікуна в особі сестри, за потреби – медичну допомогу, а також відновив навчання.

Фото: Дмитро Лубінець

Нагадаємо, що Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ 12 тисяч українських дітей, 8,6 тисяч із яких було вивезено з України примусово.