Учора окупанти вбили трьох і поранили п’ятьох мирних жителів Донеччини

Люди загинули у Бахмуті і Залізному.

За понеділок, 19 грудня, російські військові вбили трьох цивільних у Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 19 грудня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох – у Бахмуті та одного – у Залізному”, – йдеться у повідомленні.

Ще п’ятеро людей в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.