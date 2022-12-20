Учора окупанти вбили трьох і поранили п’ятьох мирних жителів Донеччини

За понеділок, 19 грудня, російські військові вбили трьох цивільних у Донецької області.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“За 19 грудня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох – у Бахмуті та одного – у Залізному”, – йдеться у повідомленні.
Ще п’ятеро людей в області дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.