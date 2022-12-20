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МЗС України закликає допустити до Міхеіла Саакашвілі українського омбудсмена Дмитра Лубінця

Окремі грузинські політики поширюють інсінуації, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії.

МЗС України закликає допустити до Міхеіла Саакашвілі українського омбудсмена Дмитра Лубінця
Фото: interpressnews.ge

За словам керівника правлячої партії Грузії, приїзд Міхеіла Саакашвілі був спецоперацією України із втягування Тбілісі у війну.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії. Натомість ми глибоко розчаровані, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей”, - наголосив Ніколенко.

Він зазначив, що такі інсінуації окремі грузинські політики поширюють, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії.

Також у МЗС наголосили на необхідності надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю.

“Закликаємо також забезпечити українського громадянина належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування його покарання задля переведення до однієї із українських, західноєвропейських або американських клінік з метою подальшого лікування”, - підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський звернувся з приводу стану Михеїла Саакашвілі до народу і влади Грузії. Президент закликав проявити милосердя, особливо у передріздвяний час, оскільки те, що зараз відбувається з Михеїлом, є знущанням, котре не личить Грузії, і його слід припинити.

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