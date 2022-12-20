П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
ГоловнаСвіт

Україна отримала від США грант у 2 млрд доларів

Це вже другий транш з гранту загальним розміром $4,5 млрд.

Україна отримала від США грант у 2 млрд доларів
Фото: pravda.com.ua

До Державного бюджету України надійшли грантові 2 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд доларів. Кошти надані Сполученими Штатами через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсій та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

"З перших днів злочинного вторгнення Росіїв Україну, Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна отримала від США вже 12 млрд доларів у формі грантів. Таким чином, Сполучені Штати Америки стали найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.

Нагадаємо, Конгрес США збирається виділити $44,9 млрд на екстрену допомогу Україні і союзникам по НАТО. 

Також цього тижня президент США Джо Байден готується підписати оборонний бюджет на наступний рік, у якому передбачено 800 млн доларів безпекової допомоги Україні. Ця сума є на 500 млн більшою, ніж на початку цього року просив закласти Байден.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також