Україна отримала від США грант у 2 млрд доларів

Це вже другий транш з гранту загальним розміром $4,5 млрд.

До Державного бюджету України надійшли грантові 2 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд доларів. Кошти надані Сполученими Штатами через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсій та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

"З перших днів злочинного вторгнення Росіїв Україну, Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна отримала від США вже 12 млрд доларів у формі грантів. Таким чином, Сполучені Штати Америки стали найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.

Нагадаємо, Конгрес США збирається виділити $44,9 млрд на екстрену допомогу Україні і союзникам по НАТО.

Також цього тижня президент США Джо Байден готується підписати оборонний бюджет на наступний рік, у якому передбачено 800 млн доларів безпекової допомоги Україні. Ця сума є на 500 млн більшою, ніж на початку цього року просив закласти Байден.