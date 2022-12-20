У Держдепі назвали "верхом іронії" заяву Путіна про відсутність планів щодо поглинання Білорусі

Нед Прайс підкреслив, що ця заява пролунала від лідера країни, яка просто зараз намагається насильницьки поглинути іншу державу.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав "верхом іронії" заяву президента РФ щодо відсутності планів поглинути Білорусі.

Прайс на брифінгу зазначив, що цю заяву зробив лідер країни, який "прямо в цей момент прагне насильницького поглинання свого іншого мирного сусіда", маючи на увазі Україну.

"Ми чули ці заяви президента Путіна. У той же час, починаючи з перших днів цього конфлікту та тижнів, що передували цьому конфлікту, ми бачили, як режим Лукашенка фактично поступився своїм суверенітетом, поступився своєю незалежністю Росії. Ми бачили масу російських військ на території, яка мала бути суверенною білоруською територією. Ми бачили напади з території, яка має бути суверенною білоруською територією. І зараз ми чуємо ці коментарі від президента Путіна та від Лукашенка, але я думаю, що послужний список говорить набагато голосніше, ніж усе, що могли сказати ці два лідери", – зазначив речник Держдепу.

Учора Володимир Путін приїхав із візитом у Мінськ до Олександра Лукашенка. Після двосторонніх перемовин Путін оголосив, що домовився з самопроголошеним білоруським президентом продовжувати спільні військові навчання. Він також сказав, що Росія "не зацікавлена в поглинанні когось".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, коментуючи цей путінський візит, сказав, що Росія на переговорах у Мінську намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.