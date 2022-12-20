Присяжні визнали Вайнштейна винним у ще одному зґвалтуванні

Продюсера визнали винним у сексуальних злочинах проти однієї з чотирьох жінок, звинувачення яких розглядалися у справі.

Суд присяжних у Лос-Анджелесі у понеділок визнав 70-річного голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна винним у ще одній справі про зґвалтування. Вайнштейн уже відбуває 23-річний термін за аналогічні злочини.

Про це пише BBC.

Журі присяжних, що складалося з восьми чоловіків та чотирьох жінок, радилося дев'ять днів і вирішило визнати Вайнштейна винним у сексуальних злочинах проти однієї з чотирьох жінок, звинувачення яких розглядалися у справі.

Колишнього кінопродюсера визнано винним у зґвалтуванні у 2013 році колишньої моделі, яка фігурує у матеріалах справи під вигаданим ім'ям “Джейн Доу номер один”. Наразі йому загрожує ще один тюремний термін до 24 років.

Присяжні не змогли дійти згоди щодо звинувачень, висунутих дружиною губернатора Каліфорнії Дженіфер Сібел Ньюсом, актрисою та сценаристкою Лорен Янг та ще однією жінкою, позначеною як “Джейн Доу номер три”.

У попередній справі про згвалтування та сексуальні домагання Вайнштен був засуджений на початку 2020 року в Нью-Йорку. У серпні цього року Верховний суд штату Нью-Йорк погодився розглянути його апеляцію.Цьогорічний суд тривав два місяці. Як і в попередній справі, потерпілі розповідали, як Гарві Вайнштейн примушував їх до сексу.

Адвокати продюсера доводили, що все відбувалося за взаємною згодою.

Колишнього магната кіноіндустрії звинувачують у сексуальних злочинах проти більш як 80 жінок, серед яких є відомі голлівудські актриси. Вони стверджують, що зазнавали домагань та сексуального насильства з боку Вайнштейна протягом багатьох років.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року десятки актрис звинуватили Вайнштейна в домаганнях. Незабаром після цього подібні звинувачення надійшли і на адресу інших знаменитостей зі світу кіно і політики. Самого Вайнштейна звільнили з ради директорів компанії і виключили зі складу американської Кіноакадемії.