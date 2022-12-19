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У Магаданській області РФ розбився і згорів гелікоптер Мі-8

Троє членів екіпажу встигли евакуюватися до початку пожежі.

У Магаданській області РФ розбився і згорів гелікоптер Мі-8

Сьогодні, 19 грудня, у Магаданській області Росії під час заходу на посадку в селищі Тахтоямськ розбився і згорів вертоліт Мі-8Т.

Про це повідомляє телеграм-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

"У Магаданській області на росії розбився гелікоптер Мі-8. Є постраждалий. Щодня все більше літаків розбиваються, що ж це за Гойда така?", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура, гелікоптер врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на смузі посадки.

Троє членів екіпажу встигли евакуюватися до початку пожежі.

Вертоліт належав компанії ТОВ "Поляр-авіа". Він віз продукти харчування та запчастини до техніки.

Нагадаємо, під час війни в Україні Росія втратила 264 гелікоптери.

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