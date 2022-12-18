За даними Міноборони Японії, вони пролетіли 250 кілометрів і впали в море.

КНДР випустила дві балістичні ракети у бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова. Про це з посиланням на військових Південної Кореї пише Reuters.

Віцеміністр оборони Японії Тоширо Іно заявив, що балістичні ракети, схоже, впали поза межами виключної японської економічної зони. За даними японського МО, вони пролетіли на висоті 520 км і з дальністю в 250 км.

Повідомлень про пошкодження немає.

Запуск ракет відбувся через кілька днів після того, як КНДР випробувала твердопаливний двигун високої тяги, який, на думку фахівців, дозволить швидше і мобільніше запускати балістичні ракети, оскільки Пхеньян прагне розробити нову стратегічну зброю та прискорити ядерні і ракетні програми.

Випробування під наглядом лідера Кім Чен Ина було проведено в четвер на північнокорейському стартовому полігоні Сохе, який використовувався для випробування ракетних технологій, включно з ракетними двигунами та космічними ракетоносіями, повідомило в п'ятницю офіційне інформаційне агентство KCNA.

Цього року Північна Корея провела безпрецедентну кількість випробувань ракет, у тому числі міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), здатної досягти материкової частини США, незважаючи на міжнародні заборони та санкції.

Міжконтинентальна балістична ракета була запущена КНДР у листопаді. Вона впала в 200 кілометрах від Японії. Запуск відбувся через день після попередньої випущеної ракети і попередження КНДР про "жорсткішу військову відповідь" на посилення американської присутності в регіоні.