Мін'юст США просять висунути чотири кримінальні обвинувачення Трампу у справі штурму Капітолію

Спеціальний комітет нижньої палати Конгресу США звернувся до Міністерства юстиції з проханням пред'явити експрезиденту Дональдові Трампу чотири кримінальні обвинувачення.

Як повідомляє The Washington Post, спецкомітет розслідує напад на Капітолій 6 січня 2021 року.

19 грудня члени комітету проголосували за звернення до Мін'юсту, аби той висуну такі обвинувачення Трампу:

підбурювання або сприяння заколоту;

вплив або перешкоджання офіційному розгляду Конгресу;

змова з метою обману Сполучених Штатів Америки;

змова з метою надання неправдивої заяви.

Хоча ця заява спеціального комітету не має юридичної сили, однак це вперше в історії Штатів, коли Конгрес зробив таку заяву щодо колишнього президента.

Також спецкомітет розпорядився делегувати чотирьох членів Палати представників у Комітет з питань етики за ігнорування повісток комісії.

Членкиня Палати представників Ліз Чейні звинуватила Дональда Трампа в "повному моральному провалі та явному порушенні службових обов'язків" і заявила, що він "не підходить для будь-якої посади".

Ще одна членкиня Палати представників Зої Лофгрен заявила, що експрезидент активно збирав кошти на підставі своїх хибних заяв про фальсифікацію результатів голосування. При цьому частина була використана для "надання чи пропозиції роботи свідкам".

Нагадаємо, торік 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолію. Це стало наймасовішою атакою на будівлю Конгресу з часів війни 1812 між США та Великобританією. Учасники заворушень, які вважали, що поразка Трампа на президентських виборах була наслідком фальсифікацій, тож спробували завадити законодавцям підтвердити перемогу президента Джо Байдена.

Того дня у Вашингтоні загинули четверо учасників заворушень, постраждали близько 140 правоохоронців. У причетності до нападу було звинувачено понад 700 людей.

Палата представників звинуватила експрезидента у підбурюванні натовпу, згодом Нижня палата оголосила йому імпічмент. Однак Сенат виправдав Трампа.

Спеціальний комітет Палати представників, який розслідує штурм Капітолію США 6 січня 2021 року, провів 9 червня цього року своє перше з шести слухань.