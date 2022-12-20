Фінляндія надасть Україні військову допомогу на 28,8 млн євро

Вміст, спосіб доставлення, її графік не оприлюднюють із міркувань безпеки

Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 28,8 млн євро. Відповідне рішення ухвалив 20 грудня президент країни Саулі Нііністьо.

Як ідеться на сайті фінського Міноборони, це вже 11-ий пакет військової допомоги для нашої держави. Загальна вартість усіх пакетів становить 189,2 млн євро.

Міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що "битва за оборону України продовжується", а "потреба у засобах захисту велика". Тож Фінляндія продовжить надавати підтримку.

У відомстві зауважили, що з міркувань безпеки перелік пакету допомоги, спосіб і термін його доставлення не розголошують.

Також Саулі Нііністьо розпорядився продовжити участь Збройних сил своєї держави у військових навчаннях для ЗСУ у Великобританії - до кінця 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Фінляндії можуть почати навчання українських військових.

Президент країни, анонсуючи військову допомогу для нашої держави, відкинув ідею президента Франції Еммануеля Макрона надати Росії гарантії безпеки.