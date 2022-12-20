Глава держави додав, що цей тиждень "надзвичайно важливий для України – для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік".

У вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський закликав українців підтримувати Бахмут і його захисників, а також "українських героїв, які тримаються проти найжорсткіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів".

Глава держави відвідав 20 грудня Донеччину, зокрема, Бахмут, де тривають запеклі бої з росіянами.

Тут Президент вручив державні нагороди військовим і подякував їм за оборону держави.

"Подивіться, який у Росії наступ, що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя... Біль, руїни й могили – це так званий "русский мир". Саме це зупиняють наші герої. Саме це вони виганяють з України, крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "будемо робити все можливе й неможливе, очікуване й неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог".

Глава держави додав, що цей тиждень "надзвичайно важливий для України – для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік".

"Щоб здобути необхідну підтримку і щоб український прапор нарешті запанував на всіх ділянках нашого з вами кордону – кордону України", - додав Президент.

Він запевнив, що подарований йому військовими український прапор передасть тим, "чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів". "Обовʼязково ми це зробимо. Ми обовʼязково вистоїмо. Обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час візиту до Бахмута Президент відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста. Глава держави заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій.

За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, російські війська змінили свою тактику у боях за Бахмут на Донбасі, який є ключовою мішенню ворога. Рашисти намагаються прорвати оборону, вийти в тил і захопити весь український Донбас.