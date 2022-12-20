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​На Сумщині прикордонники збили ворожий дрон-розвідник

Лише минулої доби ворожі дрони, які залітали з території РФ, двічі скидали вибухові пристрої.

​На Сумщині прикордонники збили ворожий дрон-розвідник
Фото: dpsu.gov.ua

Сьогодні на Сумщині прикордонники знешкодили російський дрон-розвідник.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову пушку і відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль.

Залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників.

"Скоріш за все це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані в прикордонні української території. Варто наголосити, що лише минулої доби ворожі дрони, які залітали з території Росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумщини", - зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, 19 грудня росіяни завдали 83 удари по Сумщині, а також скидали вибухівку з безпілотників.

Напередодні росіяни завдали 26 ударів по двох громадах Сумщини. А протягом суботи, 17 грудня, ворог 20 разів обстріляв прикордоння області із різних видів озброєння.

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