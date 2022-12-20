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Україна отримала від Нідерландів пільговий кредит на 200 млн євро

Остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту.

Україна отримала від Нідерландів пільговий кредит на 200 млн євро
Фото: Укрінформ

Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро кредиту на пільгових умовах через механізм адміністративного рахунку МВФ.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів України.

Як зазначили в міністерстві, на суму кредиту будуть нараховуватися проценти за річною процентною ставкою, яка дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, зафіксована на рівні 3,641% річних).

Також передбачили, що остаточне погашення кредиту відбудеться через 10 років від дати вибірки кредиту (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 років від дати вибірки кредиту).

У Мінфіні наголосили, що кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, ЄБРР та Нідерланди виділяють Укренерго 372 млн євро для оперативного ремонту пошкоджень від атак Росії.

Нещодавно очільник МЗС Нідерландів оголосив готовність розмістити в країні спецтрибунал щодо вторгнення РФ.

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