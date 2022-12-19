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Укренерго повідомило про значні обмеження споживання електрики в чотирьох областях і Києві

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовано більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.

Укренерго повідомило про значні обмеження споживання електрики в чотирьох областях і Києві
Фото: http://energomir.net

НЕК "Укренерго" повідомило про значні обмеження енергоспоживання в Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях, а також Києві.

Як розповіли в пресслужбі компанії, у центральному регіоні через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовано більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.

"Ремонтні бригади "Укренерго" докладають всіх зусиль для того, щоб якомога скоріше відновити енергопостачання. Першочергово електроенергію подано на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні. Сподіваємося, що до кінця наступної доби (20 грудня - Ред.) нам вдасться підвищити рівень заживлення споживачів в регіоні на 20-30%", - зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, зранку в НЕК повідомляли, що найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Діяли графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та місті Київ.

Поки відновлюватимуть готовність енергосистеми приймати наявну потужність атомної генерації, Енергоатом вирішив вивести один енергоблок у ремонт.

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