Чорноморський банк торгівлі та розвитку планує долучитися до відновлення України

Вже ухвалено рішення про створення відповідної робочої групи.

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) зацікавлений долучитися до відновлення України.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

Відповідну заяву озвучив президент ЧБТР Серхат Кьоксал під час онлайн-зустрічі з першою віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Сторони обговорили поглиблення співробітництва та участь банку в проєктах відновлення.

За словами Кьоксала, ухвалено рішення про створення відповідної робочої групи, яка зосередиться на Україні.

На зустрічі домовились визначити конкретні проєкти, які допоможе профінансувати ЧБТР, та розпочати їхнє детальне опрацювання.

За інформацією Мінекономіки, Чорноморський банк торгівлі та розвитку створено у 1999 році країнами Чорноморського регіону, зокрема й Україною. Статутний капітал банку становить 3,45 мільярда євро.

ЧБТР підтримує економічний розвиток і регіональне співробітництво в Чорноморському регіоні через кредитування торгівлі та проектного фінансування, гарантії та участь у капіталі приватних підприємств і державних установ у країнах-членах.

Правління банку вже схвалило участь у 53 проєктах в Україні на суму 963,5 млн євро. Було підписано 52 угоди на суму 927,9 млн євро, профінансовано 49 проектів на суму 914,2 млн євро.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення залучити 200 млн євро гранту від KfW для потреб переселенців. Також Україна чекає від Європейського банку реконструкції та розвитку інвестицій на 3 мільярди євро до кінця 2023 року.