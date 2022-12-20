За військові облігації Мінфін отримав понад 13,6 млрд грн

Доларові ОВДП на 6 місяців зі ставкою 4,25% принесли державі $208 млн.

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Міністерство фінансів України розмістило сьогодні, 20 грудня, військові облігації на суму понад 13,64 млрд грн.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

Найбільше виручили від гривневих облігацій на 1,2 роки з рівнем дохідності 18,50% - понад 3 млрд грн.

Доларові ОВДП на 6 місяців зі ставкою 4,25% принесли державі $208 млн.

Фото: Міністерство фінансів України

"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - наголосили в Мінфіні.

Нагадаємо, АРМА придбало військові облігації на 600 млн грн за рахунок арештованого російського аміаку.

На підтримку нашої держави облігації випустила Канада.