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У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури

Дітей арештував слідчий комітет РФ.

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі 20 грудня трапилися дві пожежі.

Як розповів радник міського голови Петро Андрющенко, маріупольський спротив повідомив про успішну диверсію на території ММК ім. Ілліча.

"На ММК ім. Ілліча горить будівля окупантів. Речі, награбоване – все тлін. Буквально. Причину пожежі уточнювати вголос не будемо, але уважніше треба, панове окупанти, уважніше", - процитував Андрющенко повідомлення підпілля.

Згодом семикласники школи №4 підпалили приміщення палацу культури "Український дім" (колишній ПК Металургів). Дітей заарештували окупанти.

"(Підпалили) чи то свідомо, чи то ні - історія мовчить. Дітей вже заарештував слідчий комітет Росії та утримує в будинку Центрального райвідділку поліції. Хорошим тут не закінчиться ані для дітей, ані для батьків", - зазначив радник чільника Маріуполя.

Фото: Telegram/Андрющенко Time

Нагадаємо, днями маріупольський спротив разом з партнерами обвалили найбільший проросійський паблік окупантів у Маріуполі.

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