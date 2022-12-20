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80% Київської області лишаються без світла

Найгірша ситуація – в чотирьох районах. 

80% Київської області лишаються без світла
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається критичною. Відновлення після нещодавніх атак безпілотниками та ракетами триває. 

Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах, повідомив у Телеграм голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Це більше 30 громад. Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання", – заявив він. 

Кулеба закликав із розумінням ставитися до ситуації. 

"російським загарбникам не вдасться зламати нашу стійкість. Вистоїмо перед викликами та неодмінно переможемо", – підкреслив голова ОВА. 

Нагадаємо, учора близько четвертої години ранку російська армія здійснила масований удар іранськими БпЛА Shahed. На Київ випустили 20 апаратів, були зафіксовані влучання в енергетичну інфраструктуру. 

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