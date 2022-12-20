Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров

Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink для протидії російським повітряним атакам. Понад 10 000 пристроїв, які надають послуги Інтернету за допомогою супутників, будуть відправлені в Україну в найближчі місяці.

Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

«SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам», — сказав Федоров, додавши, що спілкувався з Маском безпосередньо.

За словами міністра, Маск запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну.

“Коли у нас був серйозний блекаут, я надіслав йому повідомлення того дня, і він миттєво відреагував і вже зробив деякі кроки. Він розуміє ситуацію”, - зазначив Федоров.

Зазначається, що у SpaceX пока не прокоментували ці слова Федорова.

Супутники SpaceX є частиною мережі Starlink, яка передає високошвидкісний Інтернет на антени на Землі. Starlink відіграв важливу роль на початку війни в Україні, оскільки російські військові зосередилися на знищенні комунікацій. Антени Starlink дозволяли українським військам підтримувати зв’язок, коли вони відбивали натиск Росії.

За словами Федорова, з початку війни в лютому Україна отримала близько 22 тисяч антен Starlink.

“Хоча контракту ще немає, уряди кількох країн Європейського Союзу готові розділити оплату. Наразі всі фінансові питання вирішені", - сказав Федоров, додавши, що навесні Україні потрібно буде знайти додаткове фінансування.

Зазначається, що Україна готується до найгіршого сценарію, за якого електроенергія, опалення, водопостачання та каналізація можуть бути відключені на кілька днів або навіть тижнів, якщо Росії вдасться ще більше зруйнувати енергетичну інфраструктуру країни. Близько половини вже пошкоджено. Мобільні та інтернет-з’єднання також можуть бути значно обмежені в цьому випадку.

Антени Starlink потребують електроенергії, але їх можна живити від генераторів або блоків живлення.

Нагадаємо, у Конгресі США підготували законопроєкт про фінансування уряду на $1,7 трильйонів державного фінансування. Документ включає 44,9 мільярда доларів на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО та 40,6 мільярда доларів на допомогу громадам по всій країні, які відновлюються після стихійних лих та інших подій.

Як повідомлялося, цього тижня президент Джо Байден готується підписати оборонний бюджет на наступний рік, у якому передбачено 800 млн доларів безпекової допомоги Україні. Ця сума є на 500 млн більшою, ніж на початку цього року просив закласти Байден.