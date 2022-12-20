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​Унаслідок обстрілів Сумщини загорівся ліцей, пошкоджені будинок і автівки

Люди не постраждали.

​Унаслідок обстрілів Сумщини загорівся ліцей, пошкоджені будинок і автівки
Фото: sumy.today

Учора близько 22 години російські військові вдарили з артилерії по Зноб-Новгородській громаді Сумської області. Було зафіксовано 30 прильотів.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загорілася майстерня місцевого ліцею, пошкоджено три легкових авто, трактор та автобус.

“Після 3 години ночі, 20 грудня, по Середино-Будській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 “прильоти”. Вибухи пошкодили дах приватного будинку та електролінії”, – йдеться у повідомленні.

В обох випадках люди не постраждали.

 

Нагадаємо, учора російські окупаційні війська завдала 83 ударів по Сумщині.

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