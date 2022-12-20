У Києві світло подається в режимі аварійних відключень, деякі котельні вимикаються почергово

Київ, як і решта регіонів, продовжує отримувати лімітований обсяг електропростачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень.

Водопостачання працює в штатному режимі. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Щодо тепла в будинках киян. Котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він нагадав, що у місті розгорнуті 430 стаціонарних "пунктів незламності", де можна зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком. Усі вони працюють цілодобово.

За оновленими даними від КМДА, протягом двох годин у Києві можливі перебої з водопостачанням.

Нагадаємо, вчора столиця зазнала масованого удару безпілотниками. Ворог випустив 20 іранських БпЛА, з них 15 збили сили оборони. Деякі апарати влучили в обʼєкти критичної інфраструктури.