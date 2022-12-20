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У Києві протягом двох годин можливі перебої з водопостачанням

Вони повʼязані з відновлювальними роботами після ворожих обстрілів. 

У Києві протягом двох годин можливі перебої з водопостачанням
Фото: odessa-life.od.ua

У Києві у зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури протягом двох годин можливі перебої з водопостачанням. 

Про це повідомили в Телеграм КМДА.

"Усі служби працюють цілодобово, для стабілізації ситуації після обстрілів", – йдеться у повідомленні.

За словами голови Київської міської військової адміністрації, світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово. 

Нагадаємо, вчора столиця зазнала масованого удару безпілотниками. Ворог випустив 20 іранських БпЛА, з них 15 збили сили оборони. Деякі апарати влучили в обʼєкти критичної інфраструктури. 

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