Били з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків: росіяни 42 рази за добу обстріляли Херсонщину

Є загиблі і поранені.

За минулу добу, 19 грудня, російські окупанти 42 рази обстріляли Херсонську область. Обстріли велися з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. Також по області завдано ракетного удару.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

“На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили двох людей, три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська обстріляли центр Херсона і пошкодили будівлю обласної військової адміністрації.