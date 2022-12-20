Питання до Кісінджера

Фото: hvylya.net Генри Киссинджер

Перша частина цієї статті присвячена причинам та наслідкам першої світової війни:

«Велика війна тривала ще два роки і забрала ще жертви, безповоротно порушивши рівновагу в Європі. Німеччина та Росія були орендовані революцією; Австро-угорська держава зникла з карти. Франція була знекровлена білими. Британія пожертвувала частину свого молодого покоління та свої економічні можливості задля захисту свободи. Невже світ сьогодні перебуває в аналогічному переломному моменті в Україні, коли зима накладає паузу на масштабні воєнні дії?» - цитата зі статті Генрі Кіссінджера: «Як уникнути нової світової війни» - The Spectator.

Однією, з головних тез у статті Кіссінджера, слід вважати те, що екс-посадовець США стверджує, що Україна повинна бути пов’язана з НАТО:

«Мирний процес має зв'язати Україну з НАТО, хоч би як це було виражено. Альтернатива нейтралітету більше не має сенсу, особливо після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО» - цитата зі статті Генрі Кіссінджера:«Як уникнути нової світової війни» - The Spectator.

Потім автор статті, поступово переходить до обґрунтування необхідності проведення перемовин, але перед цим наголошує, що він неодноразово підтримував необхідність зриву військової агресії рф проти України:

«Я неодноразово висловлював свою підтримку військовим зусиллям союзників щодо зриву агресії Росії в Україні. Але наближається час розвивати вже здійснені стратегічні зміни та інтегрувати їх у нову структуру у напрямку досягнення миру шляхом переговорів»- цитата зі статті Генрі Кіссінджера:«Як уникнути нової світової війни» - The Spectator.

Після спроби в обґрунтуванні проведення процесів перемовин, Генрі Кіссінджер наводить приклади, як на його думку вирішити територіальні суперечки:

«Якщо довоєнна розподільча лінія між Україною та Росією не може бути досягнута бойовими діями чи шляхом переговорів, можна було б вивчити можливість використання принципу самовизначення. Референдуми щодо самовизначення під міжнародним контролем можуть бути застосовані до особливо розкольницьких територій, які протягом століть неодноразово переходили з рук в руки». - цитата зі статті Генрі Кіссінджера:«Як уникнути нової світової війни» - The Spectator.

У фінальних частинах статті, Кіссінджер здійснює спробу захистити росію в глобальному розумінні, наголошує на двоякій меті процесу мирного врегулювання, а також говорить про визначення місця росії у новому світовому порядку:

«Переважним результатом для деяких є те, що Росія стала безсилою через війну. Я не згоден. За всієї своєї схильності до насильства Росія протягом понад півтисячоліття робить вирішальний внесок у глобальну рівновагу та баланс сил. Його історична роль має бути деградована. Військові невдачі росії не усунули її глобального ядерного охоплення, що дозволило їй загрожувати ескалацією в Україні. Навіть якщо ця здатність зменшиться, розпад Росії або знищення її здатності до стратегічної політики може перетворити її територію, що охоплює 11 часових поясів, на спірний вакуум. Його товариства, що конкурують, можуть вирішити врегулювати свої суперечки за допомогою насильства»;

«Мирний процес має на меті двояку мету: підтвердити свободу України та визначити нову міжнародну структуру, особливо для Центральної та Східної Європи. Зрештою, Росія має знайти місце у такому порядку» - цитати зі статті Генрі Кіссінджера: «Як уникнути нової світової війни» - The Spectator.

У кінці статті, Кіссінджер формулює меседж щодо наслідків відсутності процесу перемовин, а також продовження військової агресії росії проти України:

«Як тільки грань у цьому світі буде перетнута і високі технології стануть стандартною зброєю, а комп'ютери стануть головними виконавцями стратегії, світ виявиться в стані, для якого поки що немає усталеної концепції. Як лідери можуть здійснювати контроль, коли комп'ютери наказують стратегічні інструкції в масштабі і таким чином, який обмежує і загрожує людському внеску? Як можна зберегти цивілізацію серед такого виру суперечливої інформації, сприйняття та руйнівних можливостей?» - цитати зі статті Генрі Кіссінджера:«Як уникнути нової світової війни» - The Spectator.

Як статтю Кіссінджера використали пропагандистські ЗМІ рф

Готуючи, короткий аналіз статті, я поглянув на те, як пропагандисти кремля трактують статтю Кіссінджера, та видають її в інформаційний простір для громадян рф:

Марат Баширов – політтехнолог кремля, у 2014 році обіймав посаду «голови ради міністрів» НЗФ «ЛНР», входить до санкційного списку Європейського союзу, в інформпросторі рф користується попитом:

«Кіссінджер у своїй статті написав, що якщо Україна та Росія не зможуть дійти вирішення конфлікту за допомогою військових дій або переговорів, на спірних територіях потрібно буде провести референдуми про самовизначення під міжнародним спостереженням. Однак цей же механізм може бути запущений і в західних областях України про приєднання до тієї ж Польщі та Угорщини. Ось вам і поділ країни. Росія отримує Схід і можливо все до Одеси півднем з Кримом. Західні області відходять до Заходу і вступають де-факто і де-юре до НАТО, як і написав Кіссінджер. Центральна частина України стає новою демілітаризованою країною».

Олександр Жилін – полковник російських ВПС, політолог, директор центру вивчення суспільних та прикладних проблем:

«Кіссінджер - рупор планувальника, він ніколи не озвучує свої вигадки. Його роль – висловлювати консолідовану думку/рішення самих верхів піраміди. А щодо реалістичності пропозицій… У планувальника такі ресурси, які здатні реалізувати майже будь-які задуми».

Олексій Чесноков – політтехнолог кремля, у 2001-2008 році працював на посаді заступника начальника управління по внутрішній політиці адміністрації президента рф. Приймав участь у створенні НВФ «ЛНР» та «ДНР»:

«Варто взяти до уваги міркування доктора Кіссінджера. Швидше через авторитет автора, ніж за рівнем реалістичності речень. Зав\'язка серйозного експертного діалогу з таких позицій навряд чи можлива».

Дмітрій Пєсков – пресс-секретар путіна:

«Безумовно, талант, досвід та експертиза Кіссінджера затребувані завжди. Особливо вони потрібні в таких гострих ситуаціях. Ми з великим інтересом ознайомимося із цим матеріалом. Поки що, на жаль, можливості такої не було».

Питання до Кіссінджера

Прочитавши статтю Генрі Кіссінджера, в мене до нього залишилися питання, як людини, яка народилася та виросла у Луганській області, та вже в другий раз змінює своє місце перебування із-за військової агресії рф проти України.

По-перше, Кіссінджер говорить про принцип самовизначення, в якості проведення «референдумів» в «розкольницьких територіях» під міжнародним наглядом… Реалізація принципу «самовизначення» за думкою Кіссінджера одномоментно порушило б не тільки конституцію України, а ще й низку документів (конвенцій та декларацій), які гарантують міжнародну безпеку. Також Кіссінджер напевно не знає, що російська федерація застосовує примусову депортацію дітей та людей на тимчасово окупованих територіях України в рф. Наприклад, Associated Press з посиланням на лікарів Херсона повідомило про те, що: «Лікарі Херсона, щоб врятувати дітей від депортації в росію, придумували їм тяжкі діагнози». Під час окупації певних територій, які були звільнені ЗСУ, зафіксовано численні порушення прав людини: масові вбивства, зґвалтування, крадіжки, депортації, незаконне позбавлення волі та тортури… Багато Українців через окупацію загарбниками певних територій України, залишили свої домівки та виїхали зі свого рідного міста, щоб врятуватися від окупантів. Пане Кіссінджер, то про який принцип самовизначення Ви кажете? На тимчасово окупованих рф територіях України, просто вбивають та катують людей за яких проукраїнську позицію, місцеве населення піддають процедурам фільтрації та депортації. В окупації, загарбник здійснює дії направлені на знищення української самоідентичності серед місцевого населення – це акти геноциду Українського народу.

По-друге, у статті Кіссінджера застосовується термін «розкольницькі території», це небезпечний термін і ось чому. З лютого 2022 року ЗСУ звільнили певну частину тимчасово окупованих рф територій України, загарбник жодного разу не захопив територій, які були звільнені ЗСУ. Тому я не розумію, про який розкол Ви пане Кіссінджер кажете. Напевно Кіссінджер має на увазі населені пункти України, де в 2014 році проводились масові акції протесту під назвою: «Русская Весна». У №70 журналу категорії Б під назвою «Актуальні проблеми політики», ми разом з професором Є.В. Мамонтовою, написали статтю під назвою: «Інспірований сепаратизм в Україні, як політичне явище та наукова категорія», в цій статті описана технологія «інспірованого сепаратизму» (тобто штучного створеного), яка була застосована кремлем проти України, тому не має ні яких «розкольницьких територій».

По-третє, Ви пане Кіссінджер, робите спробу стати адвокатом рф, та кажете фактично про те, що рф не можна ставити на коліна, а також намагаєтесь привести у порівняння минулі заслуги рф у глобальному вимірі. Також Ви пане Кіссінджер зауважуєте, що при можливому розпаді росії, її територія, яка охоплює 11 часових поясів, може перетворитися на вакуум насильства, тому що товариства, певних територій, можуть вирішувати свої суперечки через насильство. Ви щось чули пане Кіссінджер про примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях України, а також про мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих рф територіях України та в рф? Я спробую навести приклад одним фото, яке чіпляє відразу і мілітаризацію дітей, і примусову мобілізацію чоловіків.

Фото: надане Павлом Лисянським

На фото дитина з міста Антрацит, це місто знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області ще з 2014 року. Батько цієї дитини працював на шахті, але був примусово мобілізований після 24 лютого 2022 року. Дуже довго батько дитини був у статусі «зниклий безвісти», але потім його визнали загиблим. Для того, щоб зменшувати протестні настрої серед місцевого населення, загарбники кожному другому загиблому видають, якісь «нагороди», ось саме для цього привели дитину, щоб він її отримав замість померлого батька. На фото дитина у військовій формі, хоча цьому хлопчику всього 8 років, а його вже наближають загарбники з рф до війни. Напевно у цього хлопця, та у його батька могла бути інша доля, і вони могли жити в процвітаючому шахтарському місті Антрацит (я сам звідти родом, і до 2014 року зарплатня у рядового шахтаря у місті була 900 доларів), але в кремлі вирішили реалізувати свої імперські амбіції, та почали анексію територій України у 2014 році, а продовжили у 2022. Цей приклад я навів для того, щоб Ви та інші адвокати рф усвідомили, не світ знищує росію, а диктаторський режим путіна намагається знищити чинний світопорядок, а також перебудувати пострадянський простір. Та водночас кремль проводить політику, направлену на мілітаризацію дітей, а також на ідеологічне виховання підлітків, а це вже говорить, про те, що чинний режим у рф готує майбутнє покоління до війни, тобто вони самі готують до смерті своїх дітей, це не спецоперації західних спецслужб, це дії режиму путіна. Якщо готувати дітей до війни з п’яти років, хибно потім вважати, що вони стануть лікарями, вчителями та письменниками. Це я до того, що свої вислови щодо не застосування насилля товариствами регіонів рф, про які Ви пане Кіссінджер говорите, адресуйте будь ласка очільникам кремля, а не світовій спільноті.

Прочитавши статтю Кіссінджера, я зробив для себе висновок, що напевно, мені, як правозахиснику та моєму колективу потрібно працювати більш потужніше, тому що Кіссінджер не єдиний, хто виступає адвокатом диявола у світі, а спецслужби рф намагаються просувати через крайні ліві та крайні праві політичні організації, вигідну для них риторику. Для того, щоб не було таких статей, як у Кіссінджера, потрібна більш широка демонстрація дій, наслідків, а також майбутніх планів кремля серед світової спільноти. У Кіссінджера є своя аудиторія, свої прихильники на котрих вплине ця стаття, але більш широка демонстрація злочинів рф, таких, як депортація дітей, примусова мобілізація, колективні вбивства цивільного населення, а також масові фільтрації людей, повинні вплинути на світову спільноту, яка може змінювати свою думку, через інформаційний вплив подібних статей за авторством Кіссінджера.