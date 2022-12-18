Зеленський про можливість переговорів із Путіним: "Він не є субʼєктом діалогу"

Президент України Володимир Зеленський вважає складною можливість прямих переговорів із президентом РФ Путіним.

У інтервʼю французьким телеканалам LF1 та LCI Зеленський зазначив, що "не впевнений, що він (Путін – Ред.) все адекватно розуміє".

"Не впевнений, що він все адекватно розуміє, що відбувається. Що він в цілому готовий робити висновки тієї трагедії, яку він завдав нам, світу, і, ще раз повторюю, своєму суспільству. Немає зворотності в цих діях", – наголосив він.

Зеленський додав, що Путін не є субʼєктом діалогу.

"Дуже складно, коли ти сидиш голіруч, і навпроти тебе сидить людина, уявіть, у якій просто кулемет або ядерна зброя", – додав він.

Президент сказав, що ця людина з ядерною зброєю може говорити про мир, який вона бачить, але ми бачимо мир по-іншому, в нас інша реальність.

Зеленський наголосив, що говорити можна тільки з тією Росією, яка готова віддати законні території України. Але не з цією нацистською Росією, яка зараз.

Нагадаємо, в жовтні президент Зеленський підписав указ, яким констатував неможливість переговорів із Володимиром Путіним. Він також наголошував, що мирні переговори між Україною і Росією можливі тільки після того, як Володимир Путін виведе свої війська.