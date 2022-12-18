Мапи радянських часів, відсутність їжі та навчання: New York Times опублікувала розслідування поразок Росії у війні

Американська газета New York Times опублікувала розслідування про поразки і прорахунки російської армії у війні проти українців. Воно засноване на інтервʼю з військовими і посадовцями Росії та секретних планах битв.

Серед ключових тез у розслідуванні зазначені:

тримання Путіним у таємниці наміру розпочати вторгнення, ухвалення рішення ним самостійно, без консультацій

низька спроможність російської армії через її виснаження розкраданнями і корупцією

грубі помилки на початку вторгнення, спричинені старими мапами та поганою розвідкою, а також окупація більших територій, аніж росіяни могли утримувати

Газета стверджує, що під час спілкування з пораненими росіянами вони заявляли, що їх відправили на війну з малою кількістю їжі, без належного навчання, екіпірування та кількості снарядів. Деякі з росіян казали, що в них загинуло дві третини взводу.

Матерали, виявлені на місцях боїв, вказують на недостатню підготовку військових: мапа 1960-х років, роздруківка з Вікіпедії про те, як працювати зі снайперською гвинтівкою, "дико оптимістичний графік" російського вторгнення.

В інтерв’ю один солдат сказав, що йому довелося питати, як користуватися своєю гвинтівкою, перед початком бою.

New York Times також пише, що російські солдати-окупанти за допомогою мобільних телефонів дзвонили додому, що дозволяло українським військовим знайти та вбити їх.

"Перехоплені телефонні розмови, отримані The Times, показали гіркоту, яку відчували російські солдати до своїх командирів. Вони готують вас бути гарматним м’ясом», – сказав один солдат. Інший описав, як командир попередив його, що його можуть притягнути до відповідальності за те, що він покинув свою посаду, але командир втік, коли почався обстріл. «Його колеса навіть не застрягли в багнюці», – сказав солдат", – зазначили в газеті.

Роздроблені армії Путіна іноді оберталися одна проти одної; один солдат сказав, що командир танка навмисно обстріляв російський блокпост. Путін розділив свої війська на феодальні володіння, деякі з яких очолювали люди, які навіть не є військовими, як-от його колишній охоронець, лідер Чечні та бос-найманець, який обслуговував кремлівські заходи, Євген Пригожин. В інтерв’ю після того, як потрапив в український полон, один російський солдат сказав, що сидів у в’язниці за вбивство, коли Пригожин завербував його. Пізніше, після того як його повернули в Росію в результаті обміну полоненими, з'явилося відео його страти кувалдою.

Стосовно політичних рішень, газета зазначає, що наближені до Путіна особи підживлювали його страхи про "загрозу Заходу". Журналісти також вважають, що вагому роль в поразках відіграло те, що політичне керівництво Росії не оцінювало реальний стан справ. Вони називають це "приголомшливим каскадом помилок, які почалися з пана Путіна – глибоко ізольованого під час пандемії, одержимого своєю спадщиною, переконаного у власній блискучості".

За даними газети, Путін тримав план повномасштабного вторгнення у таємниці.

"Багато людей, найближчих до Путіна, підживлювали його підозри, посилюючи його образи на Захід. Колишній довірений чоловік порівняв цю динаміку зі спіраллю радикалізації алгоритму соціальних мереж: «Вони читають його настрій і починають підсовувати йому такі речі». Путін планував вторгнення в такій таємниці, що навіть Дмитро Пєсков, його речник, сказав в інтерв’ю, що він дізнався про це лише тоді, коли воно почалося. Антон Вайно, голова адміністрації Путіна, та Олексій Громов, впливовий радник Путіна з питань медіа, також сказали, що вони не знали заздалегідь, за словами людей, які говорили з ними про це", – зазначили в газеті.

Журналісти також стверджують, що Сполучені Штати намагалися перешкодити Україні вбити високопоставленого російського генерала. Американські чиновники дізналися, що генерал Валерій Герасимов планує поїздку на передову, але нібито приховали інформацію від українців, побоюючись, що замах на його життя може призвести до війни між США та Росією. Українці все одно дізналися про поїздку. Після внутрішніх дебатів Вашингтон пішов на надзвичайний крок, попросивши Україну припинити атаку – але йому сказали, що українці її вже почали. Зазначається, що загинули десятки російських військових. Генерал Герасимов до них не входив.

Високопоставлений російський чиновник повідомив директора ЦРУ Вільям Дж. Бернса минулого місяця, що Росія не здасться, незалежно від того, скільки її солдатів буде вбито чи поранено. Один із членів НАТО попереджає союзників, що Путін може погодитися на загибель або поранення 300 000 російських військовослужбовців – це приблизно втричі більше, ніж його оцінені втрати зараз. Перед війною, коли пан Бернс попередив Росію не вторгатися в Україну, інший високопоставлений російський чиновник сказав, що російська армія достатньо сильна, щоб протистояти навіть американцям.

За даними журналістів, через кілька днів після вторгнення Путін сказав лідеру Ізраїлю, що українці виявилися "жорсткішими, ніж мені казали". Але, як він попередив тодішнього прем’єр-міністра Нафталі Беннета, "ми велика країна, і у нас є терпіння".

У день вторгнення Путін влаштував пастку для російських бізнес-магнатів, показавши їх на телебаченні, "щоб вимазати всіх там", як описав це один із них. Дійсно, усі присутні бізнесмени постраждали від західних санкцій у наступні місяці. Попри це, це, інший мільярдер у Кремлі того дня, Андрій Мельниченко, був зухвалим, наполягаючи, що санкції не змусять російських магнатів обернутися проти Путіна.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний переконаний, що росіяни знову можуть спробувати піти на Київ. Ймовірно, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.