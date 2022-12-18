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Після останнього удару терористів світло вдалося повернути 9 мільйонам українців, – президент

У більшості міст нормалізувалася робота електротранспорту.

Після останнього удару терористів світло вдалося повернути 9 мільйонам українців, – президент
Фото: скріншот відео

Після ракетної атаки росіян у п’ятницю світло вдалося повернути 9 мільйонам українців, за сьогодні електропостачання отримали 3 мільйони наших громадян.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Іще 3 мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс учора – 6 мільйонів. Тобто після удару терористів у п’ятницю вже є результат для 9 мільйонів наших людей", – розповів президент.

Окрім того, у більшості міст нормалізується робота транспорту.

"Я дякую всім, хто за будь-якої погоди й цілодобово здійснює ці ремонтні роботи! Я дякую кожному з наших партнерів, хто допомагає нам з обладнанням! Я дякую й українському бізнесу – всім, хто перетворює свої магазини, кафе, підприємства на нові пункти незламності", – наголосив глава держави.

 

Раніше повідомлялося, що станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми, однак погодні умови ускладнюють ремонт електромереж.

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