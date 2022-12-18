Погодні умови ускладнюють ремонт електромереж, - Укренерго

Станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми. Атомні станції вийшли на планову потужність.

Про це повідомляє пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина – як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час ракетного удару, так і сезонне зниження температури.

"Всім обленерго доведені ліміти споживання. При їх перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго)", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні. Втім, погодні умови (посилення морозів, сильний вітер) ускладнюють ремонтні роботи.

Нагадаємо, що у Київській області діють екстрені вимкнення електроенергії. Близько половини області зараз без світла.