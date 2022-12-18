В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА

Ввечері 18 грудня росіяни випустили дрони-камікадзе по Миколаївській області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“У нас мопеди, сподіваюся, що не долетять”, – поінформував він.

Станом на 23:36 повітряна тривога в області не була оголошена. Однак очільник ОВА зазначив, що вже є збиті безпілотники.

Інформація про оголошення повітряної тривоги у Миколаєві і області з'явилася пізніше.

Нагадаємо, 16 грудня відбулася чергова російська ракетна атака – Росія випустила по території України близько 70 ракет.