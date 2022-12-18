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В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА

Інформація уточнюється.

В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
Фото: Анна Стешенко

Ввечері 18 грудня росіяни випустили дрони-камікадзе по Миколаївській області. 

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

“У нас мопеди, сподіваюся, що не долетять”, – поінформував він. 

Станом на 23:36 повітряна тривога в області не була оголошена. Однак очільник ОВА зазначив, що вже є збиті безпілотники. 

Інформація про оголошення повітряної тривоги у Миколаєві і області з'явилася пізніше. 

 

Нагадаємо, 16 грудня відбулася чергова російська ракетна атака – Росія випустила по території України близько 70 ракет.

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