Йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Харківська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили харків‘янина, який 8 років переховувався від українського правосуддя та активно підтримував «руський мир», повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік у лютому 2014 року піднімав російський прапор разом з георгіївською стрічкою над будівлею Харківської міської ради під час прокремлівських мітингів.

Під час обшуку за місцем його тимчасового проживання у Харкові правоохоронці виявили набої калібру 7,62 мм.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України).

У свою чергу, СБУ повідомила, що зловмисник понад 8 років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті «новоросія» та спробах насильницького захоплення влади в регіоні. Саме він у 2014 році піднімав російський прапор над будівлею Харківської міської ради і закликав до штурму установи.

Крім цього, він виступав перед камерами московських пропагандистів, де агітував до зміни меж кордону України та захоплення державних органів. Найбільше таких «ефірів» за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу «Россия 1».

Коли спроби москви захопити місто «провалилися», зловмисник вирішив «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Нагадаємо, перед судом постануть п'ять колишніх офіцерів Державного науково-випробувального центру ЗСУ, який звинувачують у державній зраді та дезертирстві. Підозрювані проходять військову службу в підрозділі російських збройних сил "Государственный авиационный научно-испытательный центр 929 ГЛИЦ ВВС ВС РФ".

Також нагадаємо, днями працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Лиману Донецької області, який після російського вторгнення почав працювати на окупантів.

Нещодавно СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донеччини.