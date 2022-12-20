​Росіяни почали перекидати в Білорусі техніку з мобілізованими ближче до кордону з Україною, - Беларускі Гаюн

Її забирають з білоруські полігонів, які розташовані на півночі країни.

Росія почала перекидати на південь Білорусі техніку, яку раніше привезли з мобілізованими на полігони республіки.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

За інформацією спільноти, перевезення танків, вантажівок та особового складу окупантів фіксують упродовж всього дня.

Техніку та особовий склад росармії забирають із полігонів на півночі Білорусі та передислоковують ближче до кордону з Україною.

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