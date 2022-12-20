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​Росіяни почали перекидати в Білорусі техніку з мобілізованими ближче до кордону з Україною, - Беларускі Гаюн

Її забирають з білоруські полігонів, які розташовані на півночі країни.

​Росіяни почали перекидати в Білорусі техніку з мобілізованими ближче до кордону з Україною, - Беларускі Гаюн
Фото: Міноборони Білорусі

Росія почала перекидати на південь Білорусі техніку, яку раніше привезли з мобілізованими на полігони республіки.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

За інформацією спільноти, перевезення танків, вантажівок та особового складу окупантів фіксують упродовж всього дня.

Техніку та особовий склад росармії забирають із полігонів на півночі Білорусі та передислоковують ближче до кордону з Україною.

Нагадаємо, за словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, РФ проводить тренування літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинджал" у повітряному просторі Білорусі для уточнення цілей на території України.

Вчора на зустрічі Володимир Путін та Олександр Лукашенко заявили про продовження співпраці в оборонній сфері та спільне виготовлення нової військової техніки.

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