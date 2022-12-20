В умовах щоденних атак Росії давати прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання неможливо, - Шмигаль

"Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла".

Українська енергосистема пережила дев'ять масованих атак і десятки ударів. Зараз спеціалісти долають наслідки вчорашнього ворожого удару безпілотників на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вчора держава-терорист своєю ціллю обрала об’єкти енергетики в центральному регіоні. Сили Повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але, на жаль, маємо влучання по високовольтній мережі", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює вісім блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах.

Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною.

"Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак", - наголосив Шмигаль.

Він також додав, що в умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання неможливо.

"Місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян",- пояснив прем'єр-міністр.

Він нагадав, що у цих надскладних умовах порятунком стають "Пункти незламності". Уряд визначив єдині стандарти їх роботи по всій Україні. Люди матимуть доступ до однакового набору послуг: тепло, зв’язок, доступ до води та електроенергії.

"Наразі вже працює понад 5 тисяч "Пунктів незламності". У наших планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, учора близько четвертої години ранку російська армія здійснила масований удар іранськими БпЛА Shahed. На Київ випустили 20 апаратів, були зафіксовані влучання в енергетичну інфраструктуру.

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається критичною

. Відновлення після нещодавніх атак безпілотниками та ракетами триває.