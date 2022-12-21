Епіфаній вручив Залужному орден святого Юрія Переможця

Залужний, в свою чергу, передав Епіфанію відзнаку від війська.

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній вручив Валерію Залужному орден святого Юрія Переможця.

Про це повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

“Мав теплу зустріч з людиною, яка для багатьох українців стала справжньою легендою, героєм, вправним воєначальником – з Валерієм Залужним. Він як Головнокомандувач Збройних сил України впевнено стоїть на чолі нашого війська, наших захисників, які воюють зі злом і темрявою. І я вірю, що з Божою допомогою ми неодмінно здолаємо це зло”, - наголосив голова ПЦУ.

Епіфаній отримав з рук Валерія Залужного нагрудний знак “За сприяння війську”.

Митрополит зазначив, що і він, і Валерій Залужний не сумніваються у перемозі України.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний наголосив, що президент України Володимир Зеленський має підписати прийнятий Верховною Радою закон про посилення відповідальності за вчинення військових адміправопорушень.