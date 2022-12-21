Куди пливе кача?
Куди пливе кача?
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Нікопольському району

Внаслідок обстрілу поранених не було.

Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Нікопольському району
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

Сьогодні, 21 грудня, російські окупаційні війська завдали артилерійського удару по Марганецькій громаді Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Внаслідок обстрілу сім житлових будинків пошкоджено. Також понівечено дві господарські споруди і газогін”, - написав Лукашук. 

Він уточнив, що внаслідок обстрілу поранених не було.

На інших територіях Дніпропетровської області, зауважив Лукашук, протягом дня було тихо. 

Як раніше повідомлялось, 20 грудня росіяни тричі за ніч обстрілювали з артилерії Дніпропетровську область.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також