Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Нікопольському району

Внаслідок обстрілу поранених не було.

Сьогодні, 21 грудня, російські окупаційні війська завдали артилерійського удару по Марганецькій громаді Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Внаслідок обстрілу сім житлових будинків пошкоджено. Також понівечено дві господарські споруди і газогін”, - написав Лукашук.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу поранених не було.

На інших територіях Дніпропетровської області, зауважив Лукашук, протягом дня було тихо.

Як раніше повідомлялось, 20 грудня росіяни тричі за ніч обстрілювали з артилерії Дніпропетровську область.