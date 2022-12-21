Головне за день. Середа, 21 грудня

Зеленський в США, новий пакет американської військової допомоги, перевірки обленерго, підготовка "вагнерівцями" провокації на кордоні. Яким запам’ятається 301-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів Америки, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом і виступить перед Конгресом.

Раніше повідомлялось, що він летів американським військовим літаком, імовірно, з Польщі.

Очікується, що о 23:30 за Києвом президенти України та США проведуть пресконференцію, а пізніше – орієнтовно о 2:30 22 грудня за київським часом - Зеленський виголосить звернення перед обома палатами Конгресу.

Президент США Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона, оскільки вирішив, що війна в Україні вступила в новий етап.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США разом із збереженням санкцій проти Росії та підтримкою українського народу.

Джон Кірбі заявив, що президенти також обговорять, як може закінчитися війна – делікатна тема, яка є предметом деяких розбіжностей між західними лідерами.

Подробиці – в новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби російські окупанти завдали трьох ракетних ударів та один авіаудар по Запорізькій області. Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, всі обстріли було здійснено по цивільних об’єктах.

У місті Гуляйполе російська авіація вдарила по міській лікарні. Також росіяни здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готується до ворожого наступу, і найближчі три місяці будуть вирішальними для фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 21 грудня – в новині.

Став відомий перелік допомоги, яку США передає Україні у складі нового пакету безпекової допомоги.

“Ось що сьогодні у подарунковій сумці Зеленського”, - написав журналіст The Washington Post Джон Гадсон.

Згідно із переліком, наданим журналістом, Україна отримає зокрема батарею Patriot і боєприпаси, боєприпаси до HIMARS, 500 високоточних 155-мм снарядів.

Продовження переліку – в новині.

На війні проти Росії загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв. За словами колишнього полоненого окупантів Володимира Жемчугова, Афанасьєв загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Боєць на позивний "Тор" служив у теробороні.

Нагадаємо, у 2014 році кримчанина Геннадія Афанасьєва затримала окупаційна влада Криму. Того ж року Мосміськсуд засудив Афанасьєва до 7 років в'язниці за надуманим звинуваченням у терористичній діяльності. У червні 2016 року його та ще одного українця Юрія Солошенка обміняли на одеських журналістів Олену Гліщинську і Віталія Діденка, які підозрювалися в сепаратизмі.

Афанасьєв позивався до Росії в Європейському суді з прав людини. У 2018 ЄСПЛ постановив стягнути з Російської Федерації 2 тис. євро.

Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу (обленерго) зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.

"Як поінформував міністр енергетики Герман Галущенко, на виконання завдання прем’єр-міністра спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду НКРЕКП та правоохоронними органами були проведені позапланові перевірки операторів системи розподілу (ОСР) у кожній області. Голова Держенергонагляду Руслан Слободян доповів, що за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики", – йдеться у повідомленні на Урядовому порталі за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу щодо сталої роботи енергетичних об’єктів.

Про які саме порушення йде мова, та хто виявився найбільшими порушниками — в нашій новині.

Відео відвідування президентом РФ Володимиром Путіним 16 грудня "обʼєднаного штабу родів військ, задіяних у СВО", знімалося насправді в штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону, пише видання "Агентство", яке проаналізувало інтерʼєри штабу на відеоролику та на фотографіях з інших заходів.

На початку листопада в цьому ж штабі знімали відео з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, коли він, як тоді заявлялося, "інспектував командний пункт Обʼєднаного угруповання російських військ", задіяного у війні проти України.

Журналісти "Радіо Свободи" зазначили, що однозначно визначити, де був Путін, неможливо. Нагадаємо, 18 грудня МО росіян опублікувало відео із Шойгу. Заявлялося, що він "облетів на вертольоті передові позиції". Де саме Шойгу "літав на вертольоті" міністерство оборони країни-окупанта не уточнює, але каже, що це був "південний військовий округ".

Виявилося, що Шойгу під час відвідування "передових позиції" окупантів перебував у 75 кілометрах від лінії фронту, на півночі Криму.

Російські найманці ПВК "Вагнер" прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації.

"Найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами", - йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

В Центрі нагадали, що водночас Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району Гомельської області.

"Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито з боку ЗСУ", - зазначили в Центрі нацспротиву.

Детальніше – в новині.

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