О 21:00 за Києвом Байден зустріне Зеленського в Білому домі.

Президент Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів Америки, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом і виступить перед Конгресом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CBS.

Раніше повідомлялось, що він летів американським військовим літаком, імовірно, з Польщі.

Згідно з попереднім графіком, о 21:00 за Києвом Байден зустріне Зеленського в Білому домі, після чого проведе з ним двосторонню зустріч.

Очікується, що о 23:30 за Києвом президенти України та США проведуть пресконференцію, а пізніше – орієнтовно о 2:30 22 грудня за київським часом Зеленський виголосить звернення перед обома палатами Конгресу.

Оновлення 20.25. За словами Президента, нині він прибув у Вашингтон, щоб "подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку", а ще "продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги".

Зеленський додав, що проведе низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України.

"Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - підкреслив глава держави.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

21 грудня Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні $1 мільярд військової допомоги.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона, оскільки вирішив, що війна в Україні вступила в новий етап.

Також Байден вдень 21 грудня повідомив, що радий вітати українського колегу Володимира Зеленського, який здійснює візит до Вашингтона.