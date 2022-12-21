Також Україні відомо, що Російська Федерація веде з Іраном перемовини про постачання іншого озброєння.

Україна має повну інформацію про поставки Іраном безпілотників для Росії.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми маємо чітке розуміння, за даними нашої розвідки і розвідки наших партнерів, що відбувається з Іраном. Ми більш ніж впевнені, що це іранські дрони. Вони їх поставляли Російській Федерації, на жаль, це відбувається і сьогодні. І для нас це є великим викликом. Більш того, нам достеменно відомо, що Російська Федерація веде з Іраном перемовини про постачання іншого озброєння на територію Росії", – сказав Данілов.

За його словами, з одного боку, Україна маємо радіти, що Російська Федерація не має внутрішньої спроможності перемогти у цій війні без залучення інших країн, а з іншого боку, це буде додатковий виклик, якщо Іран наважиться поставити Росії вже не тільки дрони, а й ракети.

Данілов зазначив, що українські військові вже навчилися відбивати атаки дронів, однак є і випадки, коли вони досягають своєї мети. Це є виклик для України.

“Що стосується 50% руйнування нашої енергетичної системи, яка працює не на військових, а на цивільне населення: на жаль, Російська Федерація як країна-терорист обрала саме такий шлях війни з нашою країною. На жаль, вони не знімають з порядку денного дуже просте питання, яке вони ставлять – це знищення нас як нації”, - сказав Данілов.

Він впевнений, що керівництво РФ нічим не відрізняються від Гітлера. За його словами, це сучасний такий же режим, такий же Гітлер.

Нагадаємо, нещодавно голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що необхідно негайно припинити військову підтримку Москви з боку Тегерану.

Як повідомлялося, США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш піддався тиску з боку РФ і тому не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.