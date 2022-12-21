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Зеленський передав Байдену нагороду від командира дивізіону Himars

Також український захисник передав Байдену листа.

Зеленський передав Байдену нагороду від командира дивізіону Himars
Фото: EPA/UPG

Український військовослужбовець попросив Володимира Зеленського передати президенту Байдену свою нагороду.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із президентом США Джо Байденом. 

“Вчора я був на Донбасі, в Бахмуті… Я хочу передати вам дещо, пане президенте. Один наш військовослужбовець, він капітан, справжній герой, який попросив мене передати вам свою нагороду. Він командир дивізіону Himars. Він дуже хоробрий і попросив мене дати цю нагороду дуже хороброму президенту”, - сказав Зеленський.

Також президент Зеленський передав американському колезі лист від українського військовослужбовця. 

“Мій покійний син колись служив в Іраку, у них у військах давали нагороду жетон відзнаки. Я впевнений, що цей військовослужбовець отримає одну з них”, - відповів Байден. 

Нагадаємо, на відкритій для преси частині переговорів з Володимиром Зеленським Джо Байден запевнив народ України у підтримці, незважаючи на те, що президент Путін намагається використати зиму як зброю.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: ОПУ

Фото: EPA/UPG

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