США призначили свого нового посла в Росії

Більшість сенаторів проголосувала за кандидатуру нинішньої посолки Штатів у Вірменії Лінн Трейсі.

У Сенаті США визначилися, хто буде новим послом Штатів у Російській Федерації, повідомляє Reuters.

Більшість сенаторів підтримали нинішню посолку США у Вірменії Лінн Трейсі, яку висунув президент Джозеф Байден. Лише двоє республіканців виступили проти.

Трейсі стане першою жінкою, котра керувати американським диппредставництвом у РФ.

Наразі невідомо, коли вона зможе приступити до виконання своїх обов'язків - її кандидатуру має ще затвердити Москва.

Нагадаємо, раніше Туреччина призначила посла в Ізраїлі після відновлення дипломатичних відносин.

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Казахстані та призначив послів у Словаччині й Марокко.