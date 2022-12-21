Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Куди пливе кача?
Куди пливе кача?
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
ГоловнаСвіт

США призначили свого нового посла в Росії

Більшість сенаторів проголосувала за кандидатуру нинішньої посолки Штатів у Вірменії Лінн Трейсі.

США призначили свого нового посла в Росії
Лінн Трейсі
Фото: Держдепартамент США

У Сенаті США визначилися, хто буде новим послом Штатів у Російській Федерації, повідомляє Reuters.

Більшість сенаторів підтримали нинішню посолку США у Вірменії Лінн Трейсі, яку висунув президент Джозеф Байден. Лише двоє республіканців виступили проти.

Трейсі стане першою жінкою, котра керувати американським диппредставництвом у РФ.

Наразі невідомо, коли вона зможе приступити до виконання своїх обов'язків - її кандидатуру має ще затвердити Москва.

Нагадаємо, раніше Туреччина призначила посла в Ізраїлі після відновлення дипломатичних відносин.

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Казахстані та призначив послів у Словаччині й Марокко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також