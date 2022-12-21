У Німеччині суд виніс вирок 98-річній колишній секретарці концтабору Штуттгоф

Колишню секретарку обвинуватили у співучасті в убивстві в’язнів у 11 387 справах.

У Німеччині окружний суд Ітцего засудив колишню секретарку нацистського концтабору Штуттгоф Ірмгард Фурхнер до двох років позбавлення волі умовно. Стосовно 98-річної Фурхнер застосовано кримінальне право щодо неповнолітніх, оскільки на момент скоєння злочину їй було 18 років. Суд задовольнив вимогу прокурора, хоча захист просив виправдати підсудну.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Bild.

«Щодо підсудної, якій 98 років, суд ухвалив вирок про причетність до кількох тисяч убивств. Державне кримінальне законодавство не може зробити більше», – пояснив адвокат Ганс-Юрген Ферстер, який представляв інтереси чотирьох колишніх в'язнів Штуттгофа.

Колишню секретарку обвинуватили у співучасті в убивстві в’язнів у 11 387 справах. З червня 1943 року по квітень 1945 року вона працювала цивільним службовцем у комендатурі Штуттгофа, займаючись документообігом, і, як зазначається у вироку, таким чином сприяла систематичному вбивству в’язнів. На початку листопада двоє суддів районного суду відвідали колишній концентраційний табір під Гданськом. Голові кримінального суду Домініку Гросу показали будівлю колишнього штабу та пояснили, які частини табору Фурхнер могла бачити зі свого робочого місця.

Протягом 40 днів засідання суд заслухав вісьмох із 31 співпозивача як свідків, переважно через відеозв’язок із США, Ізраїлем, Литвою і Польщею. Найважливішим свідком став історичний експерт Штефан Хердлер, який представив свою доповідь на 14 засіданнях.

Підсудна порушила мовчанку лише в самому кінці процесу.

«Я шкодую про все, що сталося. Шкодую, що була тоді в Штуттгофі. Це все, що я можу сказати», - сказала вона.

Як повідомлялося, процес розпочався 30 вересня 2021 року. У перший же день суду Фурхнер зникла з будинку для літніх, в якому мешкала останні роки. За кілька годин поліція знайшла її у Гамбурзі та повернула.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" 99-річному сотенному Української повстанської армії, політв’язню радянських концтаборів Мирославу Симчичу. Мирослав Симчич був сотенним УПА, за що відбув 32 роки у радянських концтаборах.