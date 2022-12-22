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Сенат США схвалив фінансування допомоги Україні та союзникам Вашингтона на майже 45 млрд доларів

Тепер документ має погодити Палата Представників США. 

Сенат США схвалив фінансування допомоги Україні та союзникам Вашингтона на майже 45 млрд доларів
Фото: ЕРА/UPG

Сенат США переважною більшістю голосів схвалив законопроєкт про фінансування уряду у 2023 році на суму 1,7 трлн доларів. Цей законопроєкт, серед іншого, передбачає майже 45 млрд доларів для допомоги Україні та союзникам США.

Про це повідомляє "Голос Америки"

За документ проголосували 68 сенаторів, проти висловились 29.

Тепер законопроєкт має погодити Палата Представників США. Це може статись до кінця тижня.

Нагадаємо, у Конгресі США також підтримали поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема про арешт російських активів і передачу їх Україні.

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