Навчання українських військових на системах Patriot має розпочатися “дуже скоро”, - ЗМІ

На сьогодні США навчили приблизно 3,1 тис. українських військовослужбовців на різних системах. Навчання на системах ППО Patriot, передачу яких Україні анонсували вчора, має розпочатися “дуже скоро”.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

Зазначається, що майже половина з цих військовослужбовців пройшли підготовку з використанням гаубиць M777 або РСЗВ HIMARS. Українські військові також пройшли підготовку з техніки, різних видів артилерії, безпілотників та інших систем.

“Хоча Пентагон не уточнює, коли саме почнеться навчання або скільки часу знадобиться для українців, щоб освоїти складну систему, високопосадовець оборонного відомства заявив у середу, що воно розпочнеться “дуже скоро” і займе “кілька місяців”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система Patriot коштує від 450 до 550 млн доларів, залежно від конфігурації платформи. Кожна ракета до неї коштує приблизно 4 мільйони доларів.

Нагадаємо, вчора став відомий перелік зброї, котру США передає Україні у складі нового пакету безпекової допомоги. Серед іншого, вона містить батарею ППО Patriot та боєприпаси до неї, а також велику кількість снарядів та високоточні авіаційні боєприпаси.