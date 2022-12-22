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Навчання українських військових на системах Patriot має розпочатися “дуже скоро”, - ЗМІ

Навчання має зайняти кілька місяців.

Навчання українських військових на системах Patriot має розпочатися “дуже скоро”, - ЗМІ
ЗРК Patriot
Фото: armyinform.com.ua

На сьогодні США навчили приблизно 3,1 тис. українських військовослужбовців на різних системах. Навчання на системах ППО Patriot, передачу яких Україні анонсували вчора, має розпочатися “дуже скоро”.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

Зазначається, що майже половина з цих військовослужбовців пройшли підготовку з використанням гаубиць M777 або РСЗВ HIMARS. Українські військові також пройшли підготовку з техніки, різних видів артилерії, безпілотників та інших систем.

“Хоча Пентагон не уточнює, коли саме почнеться навчання або скільки часу знадобиться для українців, щоб освоїти складну систему, високопосадовець оборонного відомства заявив у середу, що воно розпочнеться “дуже скоро” і займе “кілька місяців”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система Patriot коштує від 450 до 550 млн доларів, залежно від конфігурації платформи. Кожна ракета до неї коштує приблизно 4 мільйони доларів.

Нагадаємо, вчора став відомий перелік зброї, котру США передає Україні у складі нового пакету безпекової допомоги. Серед іншого, вона містить батарею ППО Patriot та боєприпаси до неї, а також велику кількість снарядів та високоточні авіаційні боєприпаси. 

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