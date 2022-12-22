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"Повернись живим" придбав для миколаївських десантників дрони й резервне живлення на понад 2,5 млн грн

Придбали квадрокоптер DJI MAtrice 30, шість додаткових акумуляторів для проведення операцій на велику глибину, чотири комплекти Mavic 3E та шість дронів Autel.

"Повернись живим" придбав для миколаївських десантників дрони й резервне живлення на понад 2,5 млн грн
Фото: "Повернись живим"

Для 79 окремої десантно-штурмової бригади фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" придбав дрони й резервне живлення на понад 2,5 млн грн.

Як ідеться на Facebook-сторінці фонду, за ці кошти придбали 11 "пташок".

Серед них - один квадрокоптер DJI MAtrice 30, шість додаткових акумуляторів для проведення операцій на велику глибину, чотири комплекти Mavic 3E та шість дронів Autel, чотири з яких мають тепловізійну оптику для розвідки на передньому краї в будь-який час доби.

Також 79-ту бригаду укомплектували резервним живленням. Для цього волонтери придбали 11 портативних зарядних станцій різної місткості, які дадуть змогу у польових умовах і швидко підзарядити акумулятори дронів безпосередньо під час виїзду.

Фото: "Повернись живим"

Фото: "Повернись живим"

Нагадаємо, раніше Січеславська бригада отримала від фонду "Повернись живим" 15 нових позашляховиків. Крім цього, фонд разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим та іншими благодійниками зібрали більше 230 млн гривень на секретний проєкт “Black box”.

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